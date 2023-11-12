Байден отдал приказ: американцы ударили по иранским прокси в Сирии

ВВС Соединенных Штатов нанесли два авиаудара по двум объектам в Сирии, принадлежащим проиранским группам. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, одной из целей стал командный пункт, второй - склад с оружием.

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил нанесение ВВС США авиаударов по проиранским группам на востоке Сирии. По его словам, они были нанесены по приказу Байдена.