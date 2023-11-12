Байден отдал приказ: американцы ударили по иранским прокси в Сирии
ВВС Соединенных Штатов нанесли два авиаудара по двум объектам в Сирии, принадлежащим проиранским группам. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, одной из целей стал командный пункт, второй - склад с оружием.
Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил нанесение ВВС США авиаударов по проиранским группам на востоке Сирии. По его словам, они были нанесены по приказу Байдена.
«Сегодня (12 ноября) американские вооруженные силы нанесли высокоточные удары по объектам на востоке Сирии, используемым Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанным с ним группировками, в ответ на продолжающиеся атаки на американских военнослужащих в Ираке и Сирии», - сказал шеф Пентагона.
«У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американских военнослужащих, и он отдал приказ о проведении сегодняшних действий, чтобы дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы», - добавил Остин.