Икрам Нур, автор haqqin.az 09:52

Соединенные Штаты в воскресенье вечером, 12 ноября, нанесли авиаудары по двум объектам, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и его прокси на востоке Сирии. На днях израильский премьер Нетаньяху обратился к лидерам арабских стран с достаточно бесцеремонным и, надо заметить, беспрецедентным окриком: «Я обращаюсь к арабским лидерам: если вы хотите защитить свои интересы, вы должны сделать одну вещь: Молчать!» Его эмоции вполне понятны – у него на плечах операция в секторе Газа, волна международного возмущения числом жертв среди гражданских палестинцев, пусть и преувеличенная лидерами ХАМАС, да и политическая карьера на волоске, всем понятно, что на посту премьера ему осталось недолго.

США себе подобной публичной бесцеремонности позволить не могут. А потому, пытаясь донести свою позицию молчания и невмешательства третьих игроков, в первую очередь Ирана и «Хезболлы», в конфликт Израиль-ХАМАС, попросту и без затей наносят по позициям их прокси бомбовые удары. Всякий раз приговаривая: «Даже не думайте воспользоваться сложившейся ситуацией». Когда они пытались объяснить это Тегерану на словах – там вроде как услышали и соответствующие выводы сделали. Но, во-первых, нужно же было как-то поддерживать имидж «страдальцев по палестинскому делу» и «главных борцов с сионистским режимом». А, во-вторых, слишком велик был соблазн нанести из-за угла удар в спину «большому сатане». И потому с 17 октября было совершено по меньшей мере 48 атак ракетами и беспилотниками по американским войскам в Сирии и Ираке, в результате чего по меньшей мере 56 американских военнослужащих получили ранения. В военном отношении это совершенно некритично, но на имиджевом уровне для администрации Байдена неприятно.

Если раньше она попыталась бы эту ситуацию как-то спустить на тормозах, а то и вовсе замять – поди разберись, кто в действительности атаковал базы в Сирии и Ираке, там партизан всех мастей как песка в пустыне – то теперь внутриполитическая обстановка в самих Штатах существенно изменилась: республиканцы не преминули бы обвинить Байдена в безразличии к ущербу американским военнослужащим. А на внешнеполитическом уровне молчание означало бы слабость, чего на Ближнем Востоке демонстрировать никак нельзя. Поэтому было принято решение «принудить к молчанию» Тегеран и его прокси ударами с воздуха, благо что цели давно разведаны. И, по всей видимости, уже помечены электронными маркерами, повышающими точность бомбардировок. В итоге четыре дня назад истребители F-15E ВВС США вдребезги разнесли склад боеприпасов, оборудованный КСИР в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Но результативность этой операции посчитали недостаточной. «Точечные удары по складам боеприпасов в пустыне ни черта не сделают, чтобы остановить Иран от нападения на наши войска», — заявил член Палаты представителей Майкл Уолтц, республиканец из Флориды и бывший армейский «зеленый берет».