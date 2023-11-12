Азербайджан предупредил Францию

Отправка Францией военной техники в Армению будет способствовать деструктивной деятельности в регионе и укреплению военного потенциала этой страны, которая на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией территории Азербайджана и не отказалась от своей агрессивной риторики. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя поставки военной техники Францией в Армению.

Он отметил, что подобные шаги Франции, позиционирующей себя в качестве защитницы международного права и сторонницы мира и стабильности в регионе, ставят под сомнение усилия по нормализации отношений на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ государств региона и служат обострению ситуации.

"Армения и Франция должны положить конец политике вооружения и милитаризации в регионе, а также смириться с тем фактом, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству", — сказал он.

Представитель ведомства призвал международное сообщество перестать вооружать Армению, известную своей агрессивной политикой и провокациями, а также прекратить нелегитимную деятельность, препятствующую установлению мира в регионе.