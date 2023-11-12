Немецкий спецназ штурмовал дом российского «рейхсбюргера»

Немецкий спецназ штурмовал дом предполагаемого выходца из России Ойгена (Евгения) в Бранденбурге. Кроме его тела в доме нашли оружие и боеприпасы. В соцсетях мужчина выкладывал фото с российским гербом и Сталиным.

Как пишут немецкие СМИ, мужчина был «рейхсбюргером», то есть не признавал существование ФРГ как государства. Он отказывался отдавать ребенка в школу, чем привлек внимание властей. После того как мужчина не пустил в дом социальных работников, они вызвали полицию. Ойген забаррикадировался и открыл огонь.

Когда спецназу удалось прорваться в здание, внутри нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, включая ручную гранату. Сам стрелок был найден мертвым на чердаке.

В декабре 2022 года в Германии были задержаны принц и россиянка. Группу из 23 человек местные власти заподозрили в заговоре с целью захвата власти.