Скончался брат Назарбаева

Младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев скончался на 71-ом году жизни, сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

«В 9:28 произошло прекращение деятельности сердца (асистолия). Проводились реанимационные мероприятия в течение 23 минут, которые оказались неэффективны», - сообщает источник.

4 ноября Болат Назарбаев попал в больницу с инфарктом. Ранее врачи диагностировали у него рак гортани, сахарный диабет и почечную недостаточность.

Брат Назарбаева с 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд «Салиқалы ұрпақ».

С именем Болата Назарбаева связывают монопольный захват активов в ряде стратегических отраслей, а также рейдерские атаки и т.д.