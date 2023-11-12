Сеул: КНДР причастна к войне России против Украины
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что Северная Корея имеет прямое или косвенное отношение к войне России против Украины и нападению ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на пресс-службу президента Южной Кореи.
Отмечается, что Юн Сок Йоль сказал об этом во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.
Юн призвал к усилению южнокорейско-американской совместной обороны, способной быстро и решительно реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи, включая внезапные атаки, напоминающие тактику ХАМАС.
Он заявил, что украинско-российская война и конфликт между Израилем и ХАМАС имеют отношение к Северной Корее как прямо, так и косвенно.
В свою очередь, Остин сказал, что президент США Джо Байден привержен дальнейшему укреплению альянса между Южной Кореей и США больше, чем когда-либо.