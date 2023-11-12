Франция перестанет передавать вооружение Украине

Он объявил, что дальнейшие поставки вооружений Киеву будут осуществляться через специально созданный фонд, предназначенный для покупки новых гаубиц и другого оборудования. "Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов", — заявил Лекорню в эфире телеканала LCI.

По его словам, Франция уже предоставила Украине военную помощь на сумму 3 млрд евро и выделила дополнительно 200 млн евро на закупку оружия. Эти средства могут быть использованы Киевом исключительно для приобретения французских вооружений. Также министр уточнил, что основное внимание будет уделено средствам противовоздушной обороны и снабжению сухопутных войск, включая артиллерию и транспорт. Лекорню добавил, что производство самоходных гаубиц Caesar было увеличено, и в общей сложности Украине уже передано 49 таких орудий: 30 из Франции и 19 из Дании.