Россия перевозит военных гражданскими самолетами

Россия привлекает авиакомпании к перевозке своих военнослужащих. Одной из них является I Fly Airlines.

Как сообщает Центр национального сопротивления, в результате введения санкций российские авиакомпании понесли существенные финансовые потери, поэтому владельцы, приближенные к российским властям, берут и выполняют заказы от Министерства обороны.

«В частности, авиакомпания I Fly Airlines выполняет спецрейсы из Новосибирска в Ростов. В дальнейшем личный состав направляется в Украину. Минобороны системно использует гражданские авиакомпании, дотируя их», - говорится в сообщении.

Владелец I Fly Airlines – это Александр Буртин, который также является соучредителем и совладельцем туристической компании Tez Tour. Ее генеральный директор – Кирилл Романовский.