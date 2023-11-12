Зеленский договаривается с Трампом

Украинская делегация, в которую входят вице-премьер Юлия Свириденко и глава Офиса президента Андрей Ермак, прибыла в США с этой целью. Согласно источнику издания, Трамп в настоящее время имеет влияние на республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США, которая блокирует финансовую помощь Украине.

Источник издания утверждает: «На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского».

В рамках визита украинской делегации в США запланированы встречи в Белом доме, Конгрессе, аналитических центрах, а также с представителями общественных организаций, сообщил Ермак.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, в своем Telegram-канале иронично прокомментировала возможный разговор между Зеленским и Трампом. «Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу», — написала Захарова в своей публикации.