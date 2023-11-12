США потребовали от Израиля избегать войны с ливанской группировкой «Хезболла». Об этом три израильских и американских чиновника рассказали изданию Axios.

Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре 11 ноября призвал министра обороны Израиля Йоава Галанта избегать действий, которые могут привести к тотальной войне. Остин также попросил Галанта разъяснить причины недавних ударов Израиля по Ливану. По словам американского источника, Белый дом поручил Остину предупредить Израиль.

Источник утверждает, что американская администрация обеспокоена попытками Израиля спровоцировать «Хезболлу» и создать предлог для более широкой войны в Ливане. В ответ Галант заверил Остина, что Израиль не стремится открывать второй фронт в Ливане и выразил сомнение в вероятности такого сценария. Он отметил, что «Хезболла» усиливает свои атаки и «играет с огнем».

На прошлой неделе старший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн посетил Ливан, где через спикера парламента Набиха Берри и других чиновников передал «Хезболле» «решительное предупреждение» не обострять ситуацию на границе с Израилем.