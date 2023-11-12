12 ноября в одном из парков Евлаха застрелили Ахмеда Насибова (1991 г.р.), кадры инцидента распространились в социальных сетях. Сообщается, что пострадавший был госпитализирован, но спасти его не удалось.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, полиция задержала жителя Евлахского района Салеха Алиева (1989 г.р.) по подозрению в совершении преступления. У него было изъято огнестрельное оружие, из которого он, предположительно, застрелил Насибова.

Сообщается, что Ахмед Насибов активно делился контентом в социальной сети TikTok, где использовал никнейм azəri canavar. За день до инцидента у него был конфликт с С.Алиевым.

Евлахская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям об умышленном убийстве и незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия. Следствие по делу продолжается.