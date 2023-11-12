Специалист Минздрава рассказала, как иметь хорошее настроение осенью

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Правильное питание и преобладание в рационе продуктов, богатых витаминами, укрепляет иммунную систему, заявила врач Центра планирования семьи Министерства здравоохранения Нушаба Гасымова.

- Нушаба ханум, какое влияние может оказать на состояние здоровья людей резкая смена погоды, сезонное уменьшение солнечного света, повышение уровня влажности? - Осенью в организме человека наблюдается ряд изменений. Обычно это бессонница, головные боли, проблемы с пищеварением, а также и другие симптомы. Среди всех этих симптомов некоторые на самом деле вызваны переходом с летнего на осенний ритм жизни, что приводит к усталости организма, вынужденного адаптироваться к изменениям. Они влияют на наш общий баланс гораздо больше, чем мы себе представляем. С приходом осени дни становятся короче, температура воздуха постепенно снижается и наступает дождливая пора. Пожалуй, самым важным фактором, влияющим на состояние нашего организма, является уменьшение светового дня. Это изменение влияет на наше настроение и делает нас более склонными к легким состояниям тревоги и меланхолии. Сезонное аффективное расстройство – это состояние, при котором люди чувствуют дискомфорт ввиду недостатка солнечного света в этот период. Усталость - распространенный синдром, связанный с сезонными изменениями, вызывающими утомляемость, плохую концентрацию внимания, тошноту и др. Один из лучших способов борьбы со сменой времени года - это проведение времени на свежем воздухе и медитация. В целом, в эти месяцы люди чувствуют усталость, дискомфорт и тревогу без всякой причины. Конечно, всему этому есть медицинское объяснение. Эти случаи связаны с недостатком витаминов и микроэлементов в организме.

- Нушаба ханум, какие витамины рекомендуется принимать осенью? - В первую очередь, рекомендуется принимать витамин D, который помогает повысить иммунитет организма против вирусов и одновременно поддерживает центральную нервную систему. Кроме того, витамин С, который играет важную роль в укреплении нашего иммунитета в холодные месяцы, способен защитить наши иммунные клетки от инородных тел. Витамины группы В, помимо того, что способствуют усвоению питательных веществ и принимают активное участие в метаболизме, также необходимы для функционирования кровеносной и сердечно-сосудистой системы. - Каково влияние микроэлементов на организм в осенний период? - Для улучшения настроения и общего хорошего функционирования организма важны 2 микроэлемента. Это цинк и магний. В результате дефицита микроэлемента цинка осенью клетки иммунной системы могут прекратить свою активность. В этом случае устойчивость нашего организма к вирусам значительно снижается. Магний также известен как кофактор витаминов, то есть действует как молекула-помощник. В частности, он принимает активное участие в регуляции всасывания витамина D и обмене нейромедиаторов (биологически активных веществ). При дефиците этого микроэлемента у человека наблюдаются утомляемость, слабость, нарушения сна.