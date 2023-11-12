США обещают Ирану продолжение банкета

Это заявление прозвучало после серии недавних воздушных ударов США в Сирии. В воскресенье вечером американские вооруженные силы нанесли удар по тренировочному лагерю и расположенным в нем складам боеприпасов в Абу-Кемале, а также по объекту в Маядине, где, по данным американской разведки, находится командный пункт иранских прокси. Эти действия стали ответом на более чем 40 атак на американские и коалиционные войска, осуществленные проиранскими силами на фоне боевых действий между Израилем и ХАМАС. В результате этих атак по меньшей мере 45 американских солдат получили травмы головного мозга или легкие ранения.

Ллойд Остин на пресс-конференции в Сеуле заявил: «Эти атаки должны прекратиться, и, если они не прекратятся, мы не будем колебаться и вновь сделаем все необходимое для защиты наших войск».