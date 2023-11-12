Украинская сторона пока никак не комментирует информацию о происходящем.

"И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные", — подчеркнул Песков.

"Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе "специальной военной операции" (кавычки наши — ред.), это прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных", — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос, как оценивается ситуация на левом берегу Днепра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос об обстановке в районе Днепра, передает ТАСС.

*** 12:24 Российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ вначале объявили о переброске войск с Херсонского направления на «более выгодные позиции» к востоку от Днепра, но затем отменили это заявление.

13 ноября ТАСС и РИА Новости сообщили о решении Минобороны РФ перебросить войска с Херсонского направления на «более выгодные позиции» к востоку от Днепра. Речь шла о группировке «Днепр», новым командующим которой в конце октября был назначен командующий ВДВ и уроженец Донбасса Михаил Теплинский.

«Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки «Днепр» решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. После перегруппировки «Днепр» высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях», — заявили в Минобороны РФ.

Однако позже агентства ТАСС и РИА Новости аннулировали эту новость, удалив соответствующие сообщения с сайтов. В частности, ТАСС писал, что «новость «Командование группировки «Днепр» приняло решение на перегруппировку войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра» АННУЛИРУЕТСЯ как выпущенная ошибочно. Мы приносим извинения своим подписчикам и читателям».

Причины, по которым это произошло, пока не понятны.

В Минобороны России заявили РБК, что «рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает со ссылкой на источник в РИА Новости, что госагентство получило информацию «с фейкового аккаунта Минобороны, который, предположительно, ведется с территории Украины».

Год назад российские войска отступили из Херсона — единственного областного центра, захваченного ими после начала полномасштабного вторжения. Херсон находится на правом берегу Днепра, войска РФ были отведены на левый берег.

Группировка войск (сил) «Днепр» — одна из крупных группировок российских войск на территории Украины, Объединение занимает оборону по левому (восточному) берегу Днепра в Херсонской и Запорожской областях. В последние недели группировка пытается ликвидировать плацдармы, созданные ВСУ на левом берегу.