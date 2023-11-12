Сколько мин нашли в Карабахе и Зангезуре

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях. Информация опубликована на странице ANAMA в социальной сети Х.

Согласно сообщению, с 6 по 12 ноября на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана найдены и обезврежены 129 противотанковых мин, 12 противопехотных мин и 317 неразорвавшихся боеприпасов.

За указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 527,6 га.