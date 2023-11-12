Радостная весть от азербайджанского министра
За 10 месяцев текущего года профицит внешнеторгового баланса составил 15 миллиардов долларов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения проекта закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2024 год» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Министр сообщил, что антиинфляционные меры создали условия для замедления инфляции: «В результате за 9 месяцев 2023 года инфляция составила 10,9%».
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