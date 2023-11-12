Израиль и США хотят передать Газу палестинцам, но не знают каким

Он подчеркнул, что израильская «позиция состоит в том, что палестинцам придется управлять собой».

Однако Герцог также указал, что Тель-Авив не поддержит роль Палестинской автономии в ее нынешнем виде, отметив: «Какой будет точная роль Палестинской автономии, еще предстоит увидеть, потому что все понимают, что ПА в ее нынешнем составе едва управляет Рамаллой. И уж тем более (не сможет управлять – ред.) Газой».

Посол заявил, что Палестинской автономии необходима реформа и подчеркнул, что Израиль не заинтересован в оккупации или управлении Газой, указывая на безопасность как основной приоритет государства.

«Мы здесь, чтобы устранить военную угрозу ХАМАС против Израиля и их способность восстанавливать возможности снова и снова наносить удары (...) Это наша цель», — сказал Герцог, добавив, что действия Израиля в Газе «очень точечные».