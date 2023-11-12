Еще один республиканец снялся с предвыборной гонки

Сенатор от Южной Каролины Тим Скотт принял решение не участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что избиратели, которые являются самыми замечательными людьми на планете, ясно дали мне понять: «Не сейчас, Тим», — сказал он.

Скотт также отметил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-президента от республиканцев.

По данным опроса YouGov, проведенного в период с 31 октября по 3 ноября, в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии Скотта поддерживают 4%, он занимает пятое место после губернатора Флориды Рона Десантиса (18%) и бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли (9%). Лидером остается бывший президент США Дональд Трамп, он сохраняет отрыв с результатом в 61%.

Трамп сообщил о намерении баллотироваться на пост президента в середине ноября 2022 г. В то же время бороться за президентское кресло собирается и действующий глава государства Джо Байден. Об этом решении он сообщил в конце апреля 2023 года.