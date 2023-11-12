Начинается суд над обвиняемым в госизмене богословом

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу богослова гаджи Али Бехишти (Алиева), обвиняемого в государственной измене.

Как стало известно haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Азера Тагиева. Подготовительное заседание суда назначено на 17 ноября.

Напомним, житель поселка Бина Али Бехишти (Алиев) был задержан в ходе проведенных в апреле этого года правоохранительными органами мероприятий. Ему было предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Сообщалось, что в своих проповедях Бехишти лоббировал позицию властей Ирана.