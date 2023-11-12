Представитель Алиева о Пашиняне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян злоупотребляет отношениями между своей страной и Францией, а также ее статусом постоянного члена в Совете Безопасности ООН, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, слова которого приводятся в статье издания Radio Free Europe.

По мнению Амирбекова, хотя реваншистские настроения в Армении наиболее сильны среди политической оппозиции, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян также не гнушается высказывать подобные идеи.

«Первым шагом, который послужил бы сигналом (о том, что Армения отказалась от реваншизма), было бы четкое выражение Пашиняном – не декларациями, а реальными действиями, что он не рассматривает исход последней военной эскалации в регионе как нечто, что он должен оспаривать», – считает он.

Амирбеков добавил, что в настоящее время национальная идея Азербайджана – возрождение освобожденных территорий: «Укрепление мира и налаживание жизни страны, которая была независимым государством, но у которой никогда не было шанса полноценно развивать все свои территории. Самой важной задачей на ближайшие десятилетия будет возвращение нормальной жизни на эти освобожденные территории».