Израильская оппозиция поддержала Нетаньяху

Лидер израильского оппозиционного альянса «Национальное единство» Бени Ганц считает, что в нынешней ситуации не следует добиваться отстранения от власти премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает телеканал Kan со ссылкой на источники.

По словам источников, Ганц, который в настоящее время также занимает пост министра военного кабинета, назвал призывы к отставке Нетаньяху в разгар военных действий «по меньшей мере сумасшедшими».

При этом оппозиционный лидер добавил, что спустя время все же будет необходимо изучить, кто несет ответственность за провалы, которые привели к нападению группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.