Отношения Азербайджана и Армении обсудят евроминистры

Переговоры между Азербайджаном и Арменией будут обсуждены 13 ноября в Брюсселе на очередной встрече министров иностранных дел 27 стран Евросоюза.

Согласно сообщению ЕС, в повестке встречи также конфликт между Израилем и ХАМАС.

Еще одной темой обсуждений станет война в Украине, предоставление Киеву финансовой, военной помощи и гарантий безопасности.

На предыдущей встрече главы МИД стран ЕС отложили обсуждение вопросов урегулирования между Азербайджаном и Арменией.