Ранее в правящей Консервативной партии страны заявили, что премьер-министр Риши Сунак в понедельник проведет перестановки в Кабмине страны, уже уволена глава МВД Суэлла Браверман. Позже Офис премьера Британии подтвердил, что новым главой МВД стал бывший министр иностранных дел Клеверли.

Это решение было принято после ее неоднозначных заявлений по поводу пропалестинских митингов в стране.

В своей статье для газеты The Times Браверман выразила предположение, что некоторые организаторы субботнего марша в поддержку Палестины могут быть связаны с террористическими группами, в том числе с ХАМАС, что вызвало серьезную критику. Она охарактеризовала участников митинга как "демонстрантов ненависти" и заявила, что не считает эти марши простым выражением поддержки Газе.

В Вестминстере активно обсуждались возможные перестановки в министерском кабинете, особенно на фоне планов премьер-министра ужесточить законы о протестах для облегчения запрета маршей. Браверман также критиковала полицию метрополитена за предполагаемые двойные стандарты в отношении пропалестинских демонстрантов. Она обвинила полицию в избирательной мягкости, заметив, что снисхождение чаще всего проявляется в отношении демонстраций левых взглядов по сравнению с правыми.