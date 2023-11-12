Дэвид Кэмерон возвращается обновлено 14:01
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон станет новым главой МИД страны, сообщает газета Telegraph.
"Кэмерон назначается новым министром иностранных дел", — говорится в сообщении издания.
Ранее в правящей Консервативной партии страны заявили, что премьер-министр Риши Сунак в понедельник проведет перестановки в Кабмине страны, уже уволена глава МВД Суэлла Браверман. Позже Офис премьера Британии подтвердил, что новым главой МВД стал бывший министр иностранных дел Клеверли.
Дэвид Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 год.
*** 13:15
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об увольнении главы Министерства внутренних дел Суэллы Браверман, сообщает Sky News.
Это решение было принято после ее неоднозначных заявлений по поводу пропалестинских митингов в стране.
В своей статье для газеты The Times Браверман выразила предположение, что некоторые организаторы субботнего марша в поддержку Палестины могут быть связаны с террористическими группами, в том числе с ХАМАС, что вызвало серьезную критику. Она охарактеризовала участников митинга как "демонстрантов ненависти" и заявила, что не считает эти марши простым выражением поддержки Газе.
В Вестминстере активно обсуждались возможные перестановки в министерском кабинете, особенно на фоне планов премьер-министра ужесточить законы о протестах для облегчения запрета маршей. Браверман также критиковала полицию метрополитена за предполагаемые двойные стандарты в отношении пропалестинских демонстрантов. Она обвинила полицию в избирательной мягкости, заметив, что снисхождение чаще всего проявляется в отношении демонстраций левых взглядов по сравнению с правыми.