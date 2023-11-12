Украинские диверсанты в России?

«Медуза» пишет, что утром 13 ноября российские «военкоры», а также телеграм-канал Mash опубликовали видео, на котором горит автомобиль УАЗ с буквами Z. На записи слышен голос мужчины, который ругается матом на «рашистов». Когда, где и кем сделана запись, неизвестно.

В подписи к видео один из «военкоров» заявил, что в Шебекинском районе Белгородской области была уничтожена украинская ДРГ, «пытавшаяся закосить под наших». Позже он удалил свой пост. По данным Mash, восемь диверсантов пытались прорваться в Белгородскую область на УАЗе, но были убиты в районе города Шебекино.

Во время совещания правительства Белгородской области Гладков спросил у руководства Шебекинского округа, соответствует ли информация о диверсантах действительности. Заместитель главы Шебекинского округа заявил, что такого не было. На что Гладков ответил, что «это еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать издания для увеличения аудитории...»

Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус», которые воюют на стороне ВСУ и ранее устраивали рейды в российские приграничные регионы, о новых рейдах на территорию России не сообщали.