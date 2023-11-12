Генерал Хаджизаде прогнозирует «большую войну» на Ближнем Востоке

Война Израиля и ХАМАС уже вышла за пределы сектора Газа, распространившись на Ливан, и продолжит расширяться далее, считает командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде. Его слова приводит агентство Tasnim.

На вопрос о реакции Ирана на расширение масштабов боевых действий в секторе Газа и участии в них ливанской «Хезболлы», генерал отметил, что «война уже расширилась, и Ливан стал ее частью». «Вероятно, масштабы столкновений станут еще шире», - предположил Хаджизаде.

Он также заявил, что американцы не угрожают Ирану и что якобы почти каждый день отправляют Ирану запросы.

Генерал уверяет, что Иран сейчас не в той ситуации, когда ему кто-то может угрожать: «Мы находимся на пике своей мощи и подготовились ко всем ситуациям».