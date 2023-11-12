В Азербайджане застрелился офицер
В военную прокуратуру Тертерского района поступила информация о самоубийстве военнослужащего N-ской воинской части Минобороны старшего лейтенанта Эльсуна Бандалиева.
Как сообщили в Минобороны, на основании полученной информации сотрудники Тертерской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана осмотрели место происшествия, тело погибшего, изъяли вещественные доказательства, взяли показания.
В Тертерской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, проведены необходимые следственные действия. Идет расследование.