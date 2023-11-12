Шахраманяна вызвали на допрос

13 ноября Следственная комиссия парламента Армении, занимающаяся расследованием обстоятельств 44-дневной войны, направила письмо Самвелу Шахраманяну, бывшему главарю ликвидированного сепаратистского режима в Карабахе, с вызовом на допрос.

«В настоящий момент комиссия ожидает его ответа», — передали армянским СМИ представители постоянной комиссии парламента Армении по обороне и безопасности. Отмечено, что письмо было отправлено в так называемое «представительство Карабаха» в Армении.