Меню с «Титаника», датированное 11 апреля 1912 года, было продано на аукционе за £83 тысячи, сообщает The Guardian.

Этот редкий артефакт, обнаруженный в фотоальбоме 1960-х годов, принадлежал историку Лену Стивенсону.

На меню, украшенном логотипом White Star, представлены такие блюда, как устрицы, говяжья вырезка с хреновым соусом и пастернаковое пюре, а также лосось, баранина и утка с портвейновым соусом. В качестве гарнира подавались картофель, рис и горох, а в десерт - пирожные, пудинги, мороженое и торты.

Это меню было роздано за три дня до того, как «Титаник» затонул после столкновения с айсбергом.

Эндрю Олдридж, менеджер аукционного дома, предполагает, что это может быть единственным сохранившимся меню подобного типа. Неизвестно, кому из пассажиров затонувшего корабля оно принадлежало.