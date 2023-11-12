Путаница с именем стоила премьеру Португалии должности

При расследовании дела о коррупции в правительстве Португалии премьер-министра страны Антониу Кошту перепутали с министром экономики Антониу Коштой Силвой. Об этом сообщают Euronews и Euractive.

Премьер-министр Португалии подал в отставку на прошлой неделе – после того как пять человек, в том числе глава его администрации, были арестованы по делу о коррупции. Прокуратура установила, что «подозреваемые ссылались на имя премьер-министра» при осуществлении своей деятельности.

Спустя несколько дней прокуратура признала ошибку с именами. По словам адвокатов, ее ввела в заблуждение расшифровка перехваченного телефонного разговора. Отмечается, что на самой записи слышно слово «Силва».

Объявляя о своей отставке, Кошта говорил, что невиновен, но его должность не должна быть запятнана расследованием. Спустя несколько дней президент Португалии объявил о роспуске парламента. Новые выборы планируют провести 10 марта.

Кошта был премьер-министром Португалии с 2015 года. По итогам парламентских выборов в 2022 году его Социалистическая партия снова получила большинство мандатов, что позволило Коште сформировать правительство самому, без участия других партий.