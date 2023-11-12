Часть Баку осталась без газа

Сегодня в отдельных частях Бинагадинского и Насиминского районов Баку временно прекращено газоснабжение, сообщили в ПО «Азеригаз».

В связи с ремонтными работами на магистральном газопроводе высокого давления газораспределительной станции Алатава временно прекращена подача газа в отдельных частях Бинагадинского и Насиминского районов, включая территории 6, 8, 9-го микрорайонов, поселок Хутор, поселок Баладжары, улицы Натаван, Габиля Сулейманова, Рашида Исмаилова, Яхьи Гусейнова, Шевченко и Толстого, жилмассив «Мотодром», 1, 2, 3, 4-й микрорайоны и другие.