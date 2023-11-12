Экс-советник Трампа заявил об объединении мусульман

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что борьба Израиля против ХАМАС привлекает к конфликту все больше мусульманских сил.

«Нет настоящего понимания опасностей, в которых оказался Израиль. В теории Израиль намеревался уничтожить ХАМАС. Сейчас они сталкиваются со все более сплоченным мусульманским миром. Впервые за тысячу лет шииты и сунниты объединились, чтобы остановить Израиль», - написал Макгрегор на своей странице в соцсети Х, добавив, что «Вместо того чтобы ответить на это, президент США (Джо Байден) нагнетает ситуацию».