Создатели «овощной платформы» кинули азербайджанцев на десятки тысяч

Но вскоре выяснилось, что на деле никто ничего не сажал и не собирался. Инвесторы потерпели огромные убытки.

Действовавшая в Азербайджане онлайн-платформа закрылась после присвоения десятков тысяч манатов. Финансовая пирамида Pazfarm предлагала людям вложиться в посев зерновых, картофеля, кукурузы и заработать огромные деньги.

Один из потерпевших Роял Мамедли рассказал, что продал свою машину и вложил в платформу 12 тысяч манатов. Другой пострадавший сообщил, что взял кредит в банке и вложил в платформу три с половиной тысячи манатов, однако вернуть обратно смог только часть денег.

Pazfarm требовал от участников вовлекать больше людей, чтобы те смогли увеличить свои доходы. Жертвами мошенников стали десятки человек. Для создания образа легитимной компании на сайте Pazfarm публиковались фото различных якобы проведенных мероприятий.

Платформой управлял некий «Антони». С пострадавшими он говорил по-азербайджански. Скорее всего, платформа управлялась из-за границы.

К слову, «метод» Pazfarm несколько лет назад был использован в Турции. Некий Мехмет Айдын обманул 80 тысяч человек, открыв фиктивную компанию Çiftlikbank, и исчез после присвоения 1,5 миллиарда лир. Хотя Айдына впоследствии поймали и арестовали в Бразилии, деньги десяткам тысяч человек возвращены не были.

В пресс-службе МВД haqqin.az сообщили, что знают о проблеме и что дело расследуется.