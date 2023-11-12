Дело Бахтияра Гаджиева направляют в суд

Завершилось предварительное следствие по делу активиста Бахтияра Гаджиева, материалы по делу в ближайшее время будут направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Об этом сообщил адвокат Гаджиева Агиль Лаидж.

Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре прошлого года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду (статьи 221 и 289 УК Азербайджана). В июле этого года ему предъявили обвинения по статьям 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация доходов, полученных преступным путем), 206 (контрабанда), а также 213.1 (уклонение от уплаты налогов) УК Азербайджана.