Сын президента Израиля воюет в Газе

Супруга президента Израиля Ицхака Герцога, Михаль, сообщила, что один из их сыновей воюет в секторе Газа. Об этом передает издание MigNews.

«Один из наших сыновей мобилизовался и находится в Газе. Я не люблю говорить о наших личных делах. Он уже некоторое время находится там, но у нас есть надежда», - сказала Михаль Герцог.

Супруга президента добавила, что для женщин Израиля «ситуация очень сложная и нелегкая»: «Мы все находимся в одинаково трудном положении, но и с надеждой на будущее. У всех нас в сердцах солдаты, и у многих матерей есть большие переживания».