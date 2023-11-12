Названа возможная дата президентских выборов в России

Совет Федерации России может объявить дату президентских выборов 13 декабря, сообщают официальные российские СМИ со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что президентские выборы состоятся 17 марта 2024 года.

Отметим, что по результатам проведенного в июле 2020 года всенародного голосования-референдума по вопросу внесения изменений в конституцию страны президентский срок в России был увеличен с 4 до 6 лет. В то же время предыдущий срок полномочий действующего президента Владимира Путина был обнулен. Это позволяет Путину в очередной раз выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.