Армяне отказались говорить о французском вооружении

Минобороны Армении не комментирует сообщения о поставке в страну французских бронеавтомобилей.

«Кроме официальных сообщений и заявлений относительно сотрудничества Армении и Франции в сфере обороны, на данный момент дополнительной информации предоставить не можем», - заявил пресс-секретарь МО Армении Арам Торосян.

Вчера телеграм-каналы опубликовали кадры, на которых военная техника, отправленная Францией для Армении, движется через территорию Грузии в сторону грузино-армянской границы. Вслед за этим МИД Азербайджана раскритиковал Париж за этот шаг.