В США назвали общие потери Украины с начала войны

В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли по меньшей мере 70 тысяч украинских военных, утверждает журнал The Economist со ссылкой на данные американских чиновников.

Материал издания посвящен изменению рынка труда в Украине, где женщины выполняют работу мужчин, пока те мобилизованы.

«По оценкам американских официальных лиц, по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в войне, а еще до 120 тысяч ранены», – говорится в статье.

Согласно публикации, война изменила жизнь большинства украинцев, а также повлияла на рынок труда. Около 4,8 млн человек потеряли работу почти за одну ночь, когда Россия напала на Украину. По оценкам, уровень безработицы снизился до 18,4% в октябре этого года с более 30% весной 2022 года, но остается значительно выше довоенного уровня.