Депутат призывает идти в рабочий класс

В Азербайджане необходимо поощрять выбор профспециальности, заявил депутат Эльшан Мусаев в ходе обсуждения проекта закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

По мнению Мусаева, в Азербайджане «переизбыток юристов, дипломатов и экономистов».

«Мы говорим о безработице в стране. Однако главная проблема в том, что специальности в вузах и вакансии не соответствуют друг другу», - сказал депутат.