Иран готов поставлять в Армению больше газа

Иран готов увеличить поставки газа в Армению, сообщил в интервью армянским СМИ посол исламской республики в Ереване Мехди Собхани.

По его словам, речь может идти о наращивании экспорта в 3-4 раза в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию», которая действует с конца 2000-х, а в августе было продлена до 2030 года. В рамках этого соглашения Армения импортирует ежегодно 300–500 млн кубометров иранского газа, в обмен на который «Ереванская ТЭЦ» поставляет в Иран электричество по «курсу» 3 кВт⋅ч за 1 кубометр. В России при этом закупается около 2,5 млрд кубов, что позволяет «Газпрому» занимать примерно 85% армянского рынка.

В Тегеране, говорит посол, готовы нарастить поставки до 1,5–2 млрд кубометров в год, что покроет три четверти потребностей Армении: «Мы продлили контракт на поставку газа в обмен на электроэнергию. Это был большой стратегический шаг в отношениях между двумя странами. Благодаря этому контракту мы сможем увеличить импорт электроэнергии из Армении в обмен на газ втрое, а то и вчетверо».

Посол добавил, что в ближайшие месяцы завершится строительство новой линии электропередач, и спрогнозировал рост торговли Армении с Ираном до $1 млрд в год.