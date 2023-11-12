Пожар на азербайджано-армянской границе

В окрестностях сел Чичекли и Ивановка Кедабекского района, на приграничной с Арменией территории произошел пожар, сообщил начальник Службы развития лесного хозяйства Джаббар Гарибов.

По его словам, в настоящее время сотрудниками Регионального центра лесного хозяйства и Государственной противопожарной службы МЧС принимаются срочные меры по предотвращению распространения огня на лесной массив близ сел Чичекли и Ивановка, расположенных на границе с Арменией.