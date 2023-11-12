Азербайджан покупает у Израиля ЗРК Barak MX

Азербайджан решил приобрести у Израиля дополнительные системы ПВО Barak MX израильского производства в рамках сделки на $1,2 миллиарда. Несколько месяцев назад компания Israel Aerospace Industries (IAI) провела успешную демонстрацию систем Barak MX в Азербайджане, сообщает издание Defense Industry Europe.

Испытания включали в себя многократный пуск перехватчиков различных версий системы Barak MX.

Различные системы ПВО израильского производства используются в Азербайджане уже несколько лет, но недавняя демонстрация касалась модернизированной версии.

Barak MX представляет собой модульную систему ПВО, предназначенную для борьбы с ракетными и авиационными угрозами. Действует как на морских платформах, так и на суше.