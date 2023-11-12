Стадион в Ханкенди вернулся в родную гавань

Как сообщают азербайджанские СМИ, на днях Министерство пригласило туда представителей ПФЛ и АФФА, чтобы ознакомиться с ареной для проведения матчей.

Несмотря на утверждения местных СМИ о том, что арена примет матч 18-го тура премьер-лиги между клубами «Зиря» и «Карабах», окончательного решения пока не принято.

Вопрос проведения какого-либо матча будет принят после согласования с соответствующими органами.

Отмечается, что в Ханкенди может состояться как встреча премьер-лиги, так и Кубка. Или даже финал Кубка. Не исключено, что первая игра будет в рамках международного товарищеского матча.

Стадион вмещает 15 тысяч зрителей.