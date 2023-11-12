Риск начала полномасштабной войны между Израилем и Ливаном увеличился, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников.

По их словам, атаки на еврейское государство с юга Ливана служат сигналом того, что вооруженное крыло ливанской шиитской партии «Хезболла» готово к активизации обстрелов израильской территории.

Как указали израильские чиновники, их страна продолжит отвечать на подобные удары.

Ранее боевики «Хезболлы» выпустили 18 реактивных снарядов по позициям израильской армии и механизированным патрулям в пограничных районах. По словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, израильские власти считают, что «Хезболла» близка к тому, чтобы втянуть Ливан в войну, в таком случае Израиль готов сделать в Бейруте то же, чем сейчас занимается в секторе Газа.