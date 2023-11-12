Армения: Russia, goodbye. Cледующая станция – Европа

В ходе прошедшего 9-10 ноября в Брюсселе форума «Стратегическое будущее Армении: Армения-Европа», в котором принимал участие и секретарь Совбеза РА Армен Григорян, была принята совместная декларация.

В тексте декларации отмечается, что участники форума объявляют стратегической перспективой интеграцию Армении в Европу.

«Мы будем поддерживать всестороннюю интеграцию Армении в Европейский союз, двусторонний и взаимовыгодный обмен и развитие ведущих инновационных технологий, обмен бизнес-культурой, опытом и навыками, выход армянских производителей на европейские рынки и расширение притока европейских инвестиций в Армению», - говорится в документе, распространенном «Форумом гражданского общества Восточного партнерства» (Eastern Partnership Civil Society Forum).

В тексте также содержится требование к властям Армении выйти из состава ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и продолжить отношения с Россией исключительно в двустороннем формате.

«В сфере безопасности путь Армении – евроатлантическая интеграция, развитие двусторонней или многосторонней всеобъемлющей безопасности и военного сотрудничества со странами НАТО, а также с Индией. В этой связи мы приветствуем уже налаженное сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности с Францией, Германией, Нидерландами, Литвой, Чехией, а также с другими странами, исповедующими демократические ценности, включая Индию, Южную Корею, Японию и др.», - говорится в тексте.