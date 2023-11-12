Украина отказалась от отправленного Армении вооружения

Украина отказалась от отправленных Францией бронемашин Bastion из-за их слабой защищенности. Как сообщает французское издание Ouest France, именно эти непригодные к использованию машины были перенаправлены в Армению.

«Эти транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет», - отмечает Ouest France.

Напомним, что Ереван получил первые поставки военной техники из Франции. Первая такая партия бронеавтомобилей для армянской армии уже доставляется в страну через Грузию.