Израиль и «Хезболла» балансируют на грани большой войны обновлено 19:16; новое видео

Израильская армия сбила по меньшей мере четыре беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками шиитской милиции "Хезболла" с ливанской территории. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным целям вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах" в ответ на совершаемые в течение дня обстрелы израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В числе атакованных целей в пресс-службе назвали "склады оружия и оперативный командный центр "Хезболлы".

На кадрах — обстановка на границе Израиля и Ливана. 

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Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным целям вооруженного крыла ливанской шиитской партии «Хезболла» в ответ на совершаемые в течение дня обстрелы израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад в ответ на запуски снарядов в течение дня истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду военных объектов «Хезболла» и террористической инфраструктуре в Ливане», - говорится в заявлении.

В числе атакованных целей в пресс-службе назвали «склады оружия и оперативный командный центр «Хезболлы».