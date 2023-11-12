Израильская армия сбила по меньшей мере четыре беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками шиитской милиции "Хезболла" с ливанской территории. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным целям вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах" в ответ на совершаемые в течение дня обстрелы израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В числе атакованных целей в пресс-службе назвали "склады оружия и оперативный командный центр "Хезболлы".

На кадрах — обстановка на границе Израиля и Ливана.