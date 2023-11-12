Израиль и «Хезболла» балансируют на грани большой войны обновлено 19:16; новое видео
Израильская армия сбила по меньшей мере четыре беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками шиитской милиции "Хезболла" с ливанской территории. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным целям вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах" в ответ на совершаемые в течение дня обстрелы израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
В числе атакованных целей в пресс-службе назвали "склады оружия и оперативный командный центр "Хезболлы".
На кадрах — обстановка на границе Израиля и Ливана.
Израиль и "Хезболла" на грани большой войны pic.twitter.com/bK3UkvcAIp— Bellman13 (@Bellman138) November 13, 2023
*** 17:55
Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным целям вооруженного крыла ливанской шиитской партии «Хезболла» в ответ на совершаемые в течение дня обстрелы израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Некоторое время назад в ответ на запуски снарядов в течение дня истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду военных объектов «Хезболла» и террористической инфраструктуре в Ливане», - говорится в заявлении.
В числе атакованных целей в пресс-службе назвали «склады оружия и оперативный командный центр «Хезболлы».
November 13, 2023