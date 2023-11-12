Бесплатные курсы английского для журналистов от Azercell

22 журналиста приняли участие в бесплатных курсах английского языка, организованных с целью профессионального развития и поддержки представителей азербайджанских СМИ в вопросах свободного использования ими цифровых англоязычных источников.

11 представителей СМИ, представляющих печатные, онлайн- и электронные СМИ Азербайджана, успешно завершили курсы английского языка, организованные Azercell для журналистов в 2023 году. Всего в этом учебном году в бесплатных курсах английского языка от Azercell приняли участие 22 журналиста, 11 из которых завершили эту программу. Занятия проводились два раза в неделю в онлайн-формате профессиональными преподавателями в группах, учитывающих уровень владения их участниками английским языком. В ходе занятий по английскому языку, длившихся 6 месяцев, представителей СМИ обучали грамматике, устной речи, общению и письму.

Окончание курсов было торжественно отмечено в головном офисе Azercell. Представителей СМИ, прошедших курсы английского языка, наградили сертификатами, а 4 журналиста, показавшие самые высокие результаты на экзаменах, получили специальные подарки от Azercell.

Следует отметить, что компания Azercell, реализующая проекты, направленные на профессиональное развитие азербайджанских журналистов, уже более 15 лет организует для них языковые курсы. На данный момент сотни представителей СМИ приняли участие в специализированных курсах английского языка.