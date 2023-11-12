ХАМАС использует больницы в качестве щита видео
Военнослужащие Израиля нейтрализовали группу из 21 боевика в городе Газа, которые открыли огонь в их сторону из района больницы «Аль-Кудс», передает BBC.
Согласно сообщению ЦАХАЛ, боевики использовали для атаки ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, находясь среди гражданских лиц у входа в больницу. Израильские военные ответили стрельбой из личного оружия и артиллерии.
В результате обстрела был поврежден один израильский танк, однако среди военнослужащих ЦАХАЛ потерь не зафиксировано.
В ходе перестрелки было также замечено, что гражданские лица покидали больницу, а другие боевики использовали это как возможность для укрытия и скрылись в здании больницы после атаки на военнослужащих.
ХАМАС использует больницы в качестве щита pic.twitter.com/EqqcF3qHMo— Bellman13 (@Bellman138) November 13, 2023