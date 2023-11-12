У Азербайджана появился исторический шанс: впервые попасть на Олимпиаду в игровом виде спорта

У нашей команды будут две возможности завоевать путевку на Игры. 17-18 апреля следующего года она выступит в квалификационном турнире с участием восьми команд. Пять соперников уже известны. Это – Венгрия, Нидерланды, Египет, Монголия, Чили. Только победитель этого турнира получит право сыграть в Париже.

Если сборная Азербайджана не выиграет первый квалификационный турнир, то в июне сможет выступить в заключительном отборочном соревновании с участием 16 сборных. Здесь на кону будут три олимпийские путевки.

Китай, США и Франция уже обеспечили себе участие на Олимпиаде благодаря высокому рейтингу.

Участники квалификационных соревнований также определялись согласно рейтингу. У азербайджанских баскетболисток он достаточно высокий благодаря удачному выступлению команды «Нефтчи» в Женской серии ФИБА, где бакинки смогли выиграть четыре этапа.

Важно отметить, что Азербайджан никогда не был представлен на Олимпиадах в игровых командных видах спорта. Ближе всего к этому была женская сборная Азербайджана по хоккею на траве, но заняла 2-е место в квалификационном турнире за право сыграть на Играх-2008 в Пекине, уступив путевку Испании.