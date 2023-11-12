В Азербайджане задержали граждан Кувейта
Граждане Кувейта задержаны в Азербайджане за незаконную охоту. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.
В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, были задержаны граждане Кувейта, незаконно охотившиеся на территории охотничьего хозяйства "Сарысу".
В отношении них приняты соответствующие меры.
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